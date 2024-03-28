Снижение потребления газа в Великобритании привело к сокращению выбросов CO2 на 5,4%

Объемы выбросов углекислоты и других парниковых газов в Великобритании сократились в 2023 году на 5,4%.

Объемы выбросов углекислоты и других парниковых газов в Великобритании сократились в 2023 году на 5,4%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство энергетики и углеродной нейтральности страны.

Этот показатель объясняется снижением потребления природного газа, на котором работают многие британские теплоэлектростанции.

"Снижение в 2023 году связано преимущественно с падением спроса на газ в секторах электроснабжения, строительства и эксплуатации зданий, а также в секторе использования парниковых газов в составе продуктов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго королевства указали, что рост цен на электроэнергию, товары и услуги в стране привел к тому, что британцы стали реже отапливать свои дома. В прошлом году потребление электричества и газа британскими домохозяйствами достигло минимума за последние 50 лет. Помимо этого, увеличение выработки атомной энергии во Франции, ее импорта Великобританией, а также сокращение британского энергетического экспорта снизило нагрузку на газовые ТЭС в королевстве. Меньше топлива стала потреблять также британская металлургическая отрасль.

Общий объем выбросов парниковых газов в королевстве за 2023 год составил 384,2 млн тонн CO2-эквивалента. Это почти вдвое меньше, чем в 1990 году.