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Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах Несколько европейских аэропортов отменили или задержали рейсы из-за снежного шторма, который также помешал работе общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 03:41
Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах

Несколько европейских аэропортов отменили или задержали рейсы из-за снежного шторма, который также помешал работе общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В аэропорту Мюнхена заявили об отмене всех рейсов до 6:00 воскресенья, тогда как изначально планировалось, что самолеты не будут летать только до полудня субботы. Об отмене или задержке рейсов также сообщили в других воздушных гаванях региона, в том числе в аэропорту Цюриха.

Самая тяжелая ситуация в Мюнхене, где не ходят поезда и трамваи, метро и пригородные поезда работают с перебоями. Из-за упавших деревьев "много тысяч" человек по всей Баварии остались без электричества. Также ранее сообщалось, что был отменен запланированный на субботу футбольный матч в Мюнхене между командами "Бавария" и "Унион".

В соседних Швейцарии и Австрии власти предупреждают о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада. Также австрийская железнодорожная компания OeBB заявила в субботу днем, что несколько участков железных дорог по всей стране закрыты из-за шторма.

Тем временем в Чехии основная автомагистраль D1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов, было приостановлено или отменено движение поездов и публичного транспорта, 15 тыс. домов остались без электричества.

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