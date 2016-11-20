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    Снежный шторм оставил без электричества 20 тысяч домов в США

    Стихия обрушилась на штат Миннесота, погибли три человека

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Снежный шторм с порывами ветра до 112 километров в час пришел в американский штат Миннесота в пятницу.

    Как передает Report, без электричества остались жители более 20 тысяч домов, известно о гибели трех человек.

    Высота снежного покрова за пятницу-субботу достигла полуметра в ряде районов, передают американские телеканалы.

    Полицией зарегистрировано около 440 ДТП, в которых погибли три человека и несколько десятков пострадали.

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