Снежный шторм обойдется Нью-Йорку в 200 млн. долларов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Экономические потери Нью-Йорка из-за сильной снежной бури составят около 200 млн. долларов. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на мнение экономиста Moody's Адама Каминса.

Основная причина убытков заключается в том, что на время шторма улицы Нью-Йорка были закрыты для движения транспорта. В этот период были невозможно грузовые перевозки, многие люди не могли добраться до работы. Большие потери в связи с этим понес малый бизнес.

Общая сумма потерь для северо-востока США из-за непогоды могут составить, по мнению экспертов, 500 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.