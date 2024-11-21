О нас

Снегопады во Франции привели к перебоям в работе транспорта

Снегопады во Франции привели к перебоям в работе транспорта На Францию в четверг обрушилась снежная буря, которая привела к транспортным проблемам в ряде регионов.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 16:38
Снегопады во Франции привели к перебоям в работе транспорта

На Францию в четверг обрушилась снежная буря, которая привела к транспортным проблемам в ряде регионов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сначала во власти стихии оказались Бретань и Нормандия, затем шторм достиг столичного региона Иль-де-Франс. Ожидается, что в Парижском регионе выпадет в среднем до 5 см осадков, а местами - до 10 см.

В связи с угрозой снегопада, гололедицы и порывистых порывов ветра в 58 департаментах введён "оранжевый", повышенный, уровень погодной опасности.

В Нормандии буря привела к нескольким автомобильным авариям. Пять человек пострадали.

В некоторых департаментах на автомагистралях временно ввели ограничение скорости - не более 20 км/ч. В ряде регионов из-за погодных условий приостановили железнодорожное сообщение.

По прогнозам метеорологов, снежная буря пройдет по территории Франции с запада на восток. Скорость порывов ветра может достигать 148 км/ч. Метеорологи также предупреждают о риске схода лавин в Альпах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi