​Сильный снегопад парализовал движение 15 тыс. машин во французских Альпах

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В регионе Рона-Альпы (юго-восток Франции) очень сильный снегопад парализовал движение примерно 15 тыс. машин.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Известно, что снегопад начался в момент, когда туристы направлялись на лыжный курорт в департаменте Савойя. Там спортивные и административные учреждения теперь работают как пункты помощи. В данный момент власти устанавливают временные укрытия в двенадцати городах.

Представители МВД Франции призывают водителей отказаться от несрочных поездок. Сообщается о жертвах: в департаменте Изер 27-летний водитель погиб при падении его авто в ущелье.

Синоптики говорят, что в ближайшие часы улучшение погодных условий во французских Альпах не ожидается.