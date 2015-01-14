Снег в Британии привел к закрытию школ и перебоям в работе транспорта

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Непогода в Великобритании стала причиной перебоев в железнодорожном сообщении и временного закрытия школ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в Шотландии снегопад привел к перекрытию нескольких автодорог и отмене поездов в Шотландии, а на Уэльс обрушился торнадо, в результате которого пострадали несколько жилых домов. Четырем гражданам в Уэльсе потребовалась медицинская помощь после аварий на дорогах.

Более двухсот школ сегодня были закрыты в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Британское метеобюро предупреждает, что на большей части территории страны следует ожидать дожди, сильный ветер и гололедицу. Власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, особенно вечером, ночью и рано утром.