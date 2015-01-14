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    Снег в Британии привел к закрытию школ и перебоям в работе транспорта

    Британское метеобюро сделало предупреждение

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Непогода в Великобритании стала причиной перебоев в железнодорожном сообщении и временного закрытия школ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в Шотландии снегопад привел к перекрытию нескольких автодорог и отмене поездов в Шотландии, а на Уэльс обрушился торнадо, в результате которого пострадали несколько жилых домов. Четырем гражданам в Уэльсе потребовалась медицинская помощь после аварий на дорогах.

    Более двухсот школ сегодня были закрыты в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

    Британское метеобюро предупреждает, что на большей части территории страны следует ожидать дожди, сильный ветер и гололедицу. Власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, особенно вечером, ночью и рано утром.

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