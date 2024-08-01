СМИ: Журналист WSJ Гершкович вернется в США в течение суток в рамках обмена

Признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам колонии строгого режима журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США сегодня, 1 августа в рамках обмена заключенными.

Признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам колонии строгого режима журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович вернется в США сегодня, 1 августа в рамках обмена заключенными.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Сообщается, что эта информация была получена от корреспондента телеканала Дженнифера Гриффина, который освещает вопросы нацбезопасности США.

Накануне, 31 июля, словенский телеканал N1 сообщил о подготовке крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью. По данным канала, участником обмена станет в том числе Гершкович.

Он находится с 30 марта 2023 года. 19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и приговорил к 16 годам исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники.