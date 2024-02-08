О нас

СМИ: Жителя Канады задержали за онлайн-угрозы Трюдо

СМИ: Жителя Канады задержали за онлайн-угрозы Трюдо Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) задержала мужчину, который в Х (ранее Twitter) угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 00:45
СМИ: Жителя Канады задержали за онлайн-угрозы Трюдо

Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) задержала мужчину, который в Х (ранее Twitter) угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Global News.

Известно, что задержанному 30-летнему жителю Монреаля Полю Клариссо уже предъявлены соответствующие обвинения. В ближайшее время мужчину ожидает суд. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Отмечается, что Клариссо был задержан после того, как полиция провела расследование, сочтя серьезными распространяемые угрозы для безопасности Трюдо. Какого рода это были угрозы, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada Trüdonu təhdid edən şəxs saxlanılıb
Версия на английском языке Montreal man charged with uttering death threats against Trudeau

Самое важное

Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 01:25
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
Ибрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента
8 февраля 2024 г. 00:40
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,1% голосов
7 февраля 2024 г. 23:20
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Александр Вучич направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 22:29
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
7 февраля 2024 г. 21:37
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева
7 февраля 2024 г. 20:16
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
7 февраля 2024 г. 20:14
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi