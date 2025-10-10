СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители сектора Газа могут вернуться в северную часть анклава, но только по регламентированным маршрутам.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel, со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ на арабском языке Аваихая Адраи.

По данным ближневосточных СМИ, находящиеся в Газе сообщают, что ранее переселенные жители постепенно возвращаются в северные районы анклава.

По словам Адраи, перемещение из южной части Газы в северную часть сектора и наоборот разрешено по прибрежной дороге Рашид и шоссе Салах-ад-Дин.

Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договорённости о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

Согласно документу, стороны обязуются полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключёнными.

ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

После начала реализации соглашения ЦАХАЛ должен отвести части своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.