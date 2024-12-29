СМИ: Жертвами авиакатастрофы в Южной Корее стали 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее.

По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Ранее поступила информация, что жертвами стали 23 человека.

При посадке самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Борт прибыл из Бангкока. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

Согласно данным агентства News1, спасены два человека. Экстренные службы ведут поисковые работы в хвостовой части самолета. Пожарные борются с огнем. Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок распорядился принять все необходимые меры в связи с трагедией.