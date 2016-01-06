СМИ: землетрясение в КНДР могло спровоцировать ядерное испытание

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Cильное землетрясение произошло в среду в Северной Корее, вызвав подозрения, что там было проведено очередное испытание ядерного оружия, передают южнокорейские СМИ.

По данным телеканала YTN, правительство Южной Кореи созывает экстренное совещание.

Как сообщила метеослужба Южной Кореи, землетрясение имеет "искусственный характер". Американские сейсмологи, по сообщению агентства Рёнхап, определили, что эпицентр землетрясения находится в уезде Пэкам, провинции Янгандо. Южнокорейские источники сообщают, что землетрясение произошло недалеко от города Кильчу.

Это же агентство сообщает со ссылкой сейсмологов, что землетрясение произошло с магнитудой 4,2, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".