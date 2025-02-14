СМИ: Зеленский не согласился передать США права на 50% ископаемых Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых.

Как передает Report , об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в X.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее", - заявил журналист.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источник отметил, что украинский лидер "чувствовал, что его необоснованно просят подписать что-то, чего у него не было возможности прочитать".

"Зеленский также обсудил с представителями США собственное предложение о сделке по добыче полезных ископаемых, которое было подготовлено в соответствии с Конституцией Украины", - указало Reuters.

Американский сенатор Брайан Шатц после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене сказал, что предложение президента США Дональда Трампа "нуждается в доработке", но отказался говорить о деталях. Он также заявил, что претензии Зеленского "об односторонности сделки являются справедливыми".