СМИ: Замминистра здравоохранения Татарстана найдена мертвой

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, которую в субботу поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, найдена мертвой в собственном доме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что предварительная версия случившего - самоубийство, врачи спасти жизнь Шишмаревой не успели.

Напомним, по версии УБЭП, Шишмарева превысила должностные полномочия, принуждая сотрудников подведомственных учреждений проходить курсы повышения квалификации. Свою вину Шишмарева не признала.

"Мои действия строго зафиксированы в документах, я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия и решения. Я готова сотрудничать", - заявила она 3 февраля в суде во время избрания меры пресечения. Следственный комитет настаивал на ее заключении под стражу, однако суд отправил подозреваемую под домашний арест.