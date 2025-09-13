Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 09:06
    СМИ: Закон КНР поощряет международное энергетическое сотрудничество

    Принятый в КНР закон об атомной энергетике закрепляет обязательства китайской стороны в соответствии с международными договоренностями и поощряет сотрудничество с другими странами в этой сфере.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    По его сведениям, утвержденный накануне нормативно-правовой акт состоит из 62 статей в 8 главах. Он поддерживает мирное использование атомной энергии, обмен достижениями в указанной области в соответствии с юридическими нормами.

    В законе подчеркивается, что Китай выступает против любой деятельности, связанной с распространением ядерного оружия, поощряет усилия по борьбе с террористической угрозой, содействует формированию справедливой и взаимовыгодной международной системы, обеспечивающей безопасность на атомных объектах. Как отмечается, КНР намерена усилить меры, нацеленные на предотвращение рисков при реализации научно-исследовательских проектов и в процессе эксплуатации АЭС.

    Закон об атомной энергетике КНР был принят 12 сентября на 17-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва. Он вступит в силу 15 января 2026 года. 

