СМИ: Южная Корея выделила деньги на уничтожение Ким Чен Ына

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Южная Корея создаст специальный отряд для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсантъ".
Руководство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет страны на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына. 340 млн вон (310 тыс. долларов) будут направлены на тренировку и оснащение отряда из тысячи человек, целью которого будет являться уничтожение северокорейского руководства.
Предполагается, что отряд будет тренироваться по программе американского отряда SEAL Team Six, который в 2011 году ликвидировал международного террориста Осаму бен Ладена.
Сообщается, что южнокорейские чиновники собираются со временем увеличить расходы на отряд, потратив на него 26 млрд вон (24 млн долларов).
News DepartmentАвтор новости
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