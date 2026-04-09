СМИ: Япония планирует высвободить из резервов 20-дневный запас нефти

Правительство Японии рассматривает возможность высвобождения из своих резервов 20-дневного запаса нефти.

Отмечается, что это может произойти в мае этого года.

В середине марта в стране уже началось высвобождение запасов, соответствующих потребностям в течение примерно 45 дней. Нефтяная отрасль призвала продолжить этот процесс и в мае, опасаясь, что фактическая блокада Ормузского пролива может продолжиться еще некоторое время.

Ранее японские власти пришли к выводу, что смогут, в том числе благодаря запасам, полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года.

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перебоев в судоходстве вдоль его берегов правительство Японии озаботилось поиском альтернативных источников нефти, поскольку страна зависит от импорта с Ближнего Востока примерно на 95%, причем значительная часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.