    СМИ: Япония планирует высвободить из резервов 20-дневный запас нефти

    09 апреля, 2026
    • 09:16
    СМИ: Япония планирует высвободить из резервов 20-дневный запас нефти

    Правительство Японии рассматривает возможность высвобождения из своих резервов 20-дневного запаса нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что это может произойти в мае этого года.

    В середине марта в стране уже началось высвобождение запасов, соответствующих потребностям в течение примерно 45 дней. Нефтяная отрасль призвала продолжить этот процесс и в мае, опасаясь, что фактическая блокада Ормузского пролива может продолжиться еще некоторое время.

    Ранее японские власти пришли к выводу, что смогут, в том числе благодаря запасам, полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года.

    На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и перебоев в судоходстве вдоль его берегов правительство Японии озаботилось поиском альтернативных источников нефти, поскольку страна зависит от импорта с Ближнего Востока примерно на 95%, причем значительная часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.

    Стратегические запасы нефти Ормузский пролив Япония
    Media: Japan plans to release 20 days' worth of oil from reserves

