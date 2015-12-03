СМИ: Yahoo может продать свой интернет-бизнес

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров американской интернет-компании Yahoo! Inc. на этой неделе может обсудить вопрос о продаже интернет-бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Заседание совета директоров пройдет в рамках широкой дискуссии о будущем компании. Руководство в частности обсудит, стоит ли искать покупателя бизнеса или же продать свою 15% долю в китайской Alibaba, стоимость пакета акций которой оценивается в более чем 30 миллиардов долларов. Помимо этого есть вероятность реализации двух вариантов одновременно, пишет газета.

Большая часть рыночной капитализации Yahoo в 31 миллиард долларов привязана к двум крупным азиатским активам: Alibaba и Yahoo Japan, 35% доля в последней оценивается в 8,5 миллиарда долларов.

Американская компания Yahoo! основана в 1994 году. Поисковая система компании является одной из самых популярных в мире. Чистая прибыль Yahoo! за девять месяцев 2015 года составила 81,12 миллиона долларов, многократно сократившись по сравнению с показателем годом ранее.