СМИ: Выживших после авиакатастрофы в США нет

После столкновения в США пассажирского самолета и военного вертолета выживших, скорее всего, нет.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Представители экстренных служб сообщили, что вероятно нет выживших после столкновения в воздухе между пассажирским авиалайнером American Airlines и военным вертолетом Black Hawk в районе Вашингтона", - отмечается в сообщении СМИ
Напомним, что на борту самолета находились 64 человека, в вертолете - три военнослужащих.
Ранее сообщалось, что тела более 30 погибших извлечены из реки Потомак в Вашингтоне, где обнаружены обломки самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета.