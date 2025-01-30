О нас

СМИ: Выживших после авиакатастрофы в США нет

СМИ: Выживших после авиакатастрофы в США нет После столкновения в воздухе пассажирского самолета и армейского вертолета выживших не ожидается.
Другие страны
30 января 2025 г. 18:55
СМИ: Выживших после авиакатастрофы в США нет

После столкновения в США пассажирского самолета и военного вертолета выживших, скорее всего, нет.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Представители экстренных служб сообщили, что вероятно нет выживших после столкновения в воздухе между пассажирским авиалайнером American Airlines и военным вертолетом Black Hawk в районе Вашингтона", - отмечается в сообщении СМИ

Напомним, что на борту самолета находились 64 человека, в вертолете - три военнослужащих.

Ранее сообщалось, что тела более 30 погибших извлечены из реки Потомак в Вашингтоне, где обнаружены обломки самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
29 января 2025 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi