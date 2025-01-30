СМИ: Выживших после авиакатастрофы в США нет

После столкновения в воздухе пассажирского самолета и армейского вертолета выживших не ожидается.

После столкновения в США пассажирского самолета и военного вертолета выживших, скорее всего, нет.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Представители экстренных служб сообщили, что вероятно нет выживших после столкновения в воздухе между пассажирским авиалайнером American Airlines и военным вертолетом Black Hawk в районе Вашингтона", - отмечается в сообщении СМИ

Напомним, что на борту самолета находились 64 человека, в вертолете - три военнослужащих.

Ранее сообщалось, что тела более 30 погибших извлечены из реки Потомак в Вашингтоне, где обнаружены обломки самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета.