О нас

Reuters: Высока вероятность гибели Башара Асада в авиакатастрофе

Reuters: Высока вероятность гибели Башара Асада в авиакатастрофе Сирийский президент Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 13:25
Reuters: Высока вероятность гибели Башара Асада в авиакатастрофе

Сирийский президент Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в республике.

В то же время агентство не исключает, что экипаж самолета мог выключить передатчик, из-за чего борт и пропал с радаров.

"Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я полагаю, что более вероятно, что самолет был сбит", - сказал один из собеседников.

Отмечается, что самолет Ил-76 (регистрационный номер YK-ATA), на котором, предположительно, Асад вылетел из Дамаска, сначала направился к границе с Ираком, затем повернул на северо-восток к средиземноморскому побережью Сирии, где проживают лояльные правительству алавиты и находятся российские военные базы, после чего резко повернул в обратную сторону и исчез с радаров неподалеку от Хомса — его контролируют повстанцы.

Пункт назначения рейса указан не был. За две минуты до пропажи с радаров высота полета и скорость самолета плавно снижались до 2,6 км и 64 км/ч, следует из данных сервиса для отслеживания полетов FlightRadar.

Неподалеку от последнего местонахождения борта расположена авиабаза сирийских ВВС в Аль-Кусайре, отмечает FlightGlobal. Эту местность сейчас контролируют повстанцы, статус авиабазы неизвестен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Bəşər Əsədin təyyarə qəzasında həlak olduğu ehtimal olunur

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi