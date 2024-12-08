Reuters: Высока вероятность гибели Башара Асада в авиакатастрофе

Сирийский президент Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе.

Сирийский президент Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в республике.

В то же время агентство не исключает, что экипаж самолета мог выключить передатчик, из-за чего борт и пропал с радаров.

"Он исчез с радаров, возможно, транспондер был выключен, но я полагаю, что более вероятно, что самолет был сбит", - сказал один из собеседников.

Отмечается, что самолет Ил-76 (регистрационный номер YK-ATA), на котором, предположительно, Асад вылетел из Дамаска, сначала направился к границе с Ираком, затем повернул на северо-восток к средиземноморскому побережью Сирии, где проживают лояльные правительству алавиты и находятся российские военные базы, после чего резко повернул в обратную сторону и исчез с радаров неподалеку от Хомса — его контролируют повстанцы.

Пункт назначения рейса указан не был. За две минуты до пропажи с радаров высота полета и скорость самолета плавно снижались до 2,6 км и 64 км/ч, следует из данных сервиса для отслеживания полетов FlightRadar.

Неподалеку от последнего местонахождения борта расположена авиабаза сирийских ВВС в Аль-Кусайре, отмечает FlightGlobal. Эту местность сейчас контролируют повстанцы, статус авиабазы неизвестен.