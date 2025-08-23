О нас

СМИ: ВВС Нигерии ликвидировали 35 боевиков у границы с Камеруном

СМИ: ВВС Нигерии ликвидировали 35 боевиков у границы с Камеруном Военно-воздушные силы Нигерии в субботу ликвидировали по меньшей мере 35 боевиков авиаударами около границы с Камеруном.
Другие страны
23 августа 2025 г. 23:27
СМИ: ВВС Нигерии ликвидировали 35 боевиков у границы с Камеруном

Военно-воздушные силы Нигерии в субботу ликвидировали по меньшей мере 35 боевиков авиаударами около границы с Камеруном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме.

"Военно-воздушные силы Нигерии сообщили о том, что убили по меньшей мере 35... боевиков в результате авиаударов около границы с Камеруном в субботу после получения разведданных о том, что эта группировка планировала атаку на сухопутные войска", - говорится в сообщении.

Позднее сухопутные войска подтвердили зачистку территории.

Отмечается, что эта операция прошла в рамках усиленной кампании военных сил на северо-востоке страны. На прошлой неделе армия сообщала, что за восемь месяцев 2025 года в общей сложности были ликвидированы 592 боевика.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Nigeriya HHQ Kamerun sərhədi yaxınlığında 35 silahlını məhv edib

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона
На торгпредство России в Швеции напали с использованием дрона
21 августа 2025 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi