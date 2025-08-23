СМИ: ВВС Нигерии ликвидировали 35 боевиков у границы с Камеруном

Военно-воздушные силы Нигерии в субботу ликвидировали по меньшей мере 35 боевиков авиаударами около границы с Камеруном.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме.

"Военно-воздушные силы Нигерии сообщили о том, что убили по меньшей мере 35... боевиков в результате авиаударов около границы с Камеруном в субботу после получения разведданных о том, что эта группировка планировала атаку на сухопутные войска", - говорится в сообщении.

Позднее сухопутные войска подтвердили зачистку территории.

Отмечается, что эта операция прошла в рамках усиленной кампании военных сил на северо-востоке страны. На прошлой неделе армия сообщала, что за восемь месяцев 2025 года в общей сложности были ликвидированы 592 боевика.