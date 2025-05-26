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СМИ: Встречу "восьмерки" ОПЕК+ перенесли на 31 мая

СМИ: Встречу "восьмерки" ОПЕК+ перенесли на 31 мая Министерская встреча организации состоится 28 мая МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, перенесена на 31 мая, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
Другие страны
26 мая 2025 г. 21:27
СМИ: Встречу восьмерки ОПЕК+ перенесли на 31 мая

Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, перенесена на 31 мая.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Изначально встреча была запланирована на 1 июня. При этом министерская встреча всех стран ОПЕК+ состоится 28 мая, как и было запланировано, уточнил собеседник агентства.

На встрече 31 мая "восьмерка" ОПЕК+ планирует определиться с планом добычи нефти на июль.

Ранее восемь стран ОПЕК+ договорились в мае и в июне ускорить наращивание добыче нефти до 411 тыс. б/с в каждом месяце, что соответствует изначальному трехмесячному плану по увеличению производства.

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