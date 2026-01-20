СМИ: Встреча президентов США и Украины в Давосе может не состояться
- 20 января, 2026
- 15:48
Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Как передает Report, об этом сообщает издание Axios.
Сам Зеленский сообщил, что посетит ВЭФ в Давосе, если будут готовы документы для подписания или будет решение по дополнительной ПВО. Вместе с тем, он сказал, что "из Давоса идут сигналы от команды, что документ о восстановлении Украины почти закончен".
Президент Украины сказал, что пока остается в Киеве и координирует работу коммунальных служб и энергетиков.
