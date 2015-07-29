СМИ: Все вылеты из аэропорта Рима приостановлены из-за лесного пожар

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сильный лесной пожар, возникший рядом с главным римским аэропортом Фьюмичино, стал причиной приостановки всех вылетов из итальянской столицы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Отмечается, что высокий столб дыма хорошо видно из Фьюмичино, линия пожара идет по периметру аэропорта. На месте ЧП работают более десяти пожарных расчетов, спасательные службы и карабинеры.

"Пожар (возник) вблизи аэропорта Фьюмичино. (Есть) распоряжение о запрете всех взлетов", - сообщила авиакомпания Alitalia на своей странице в социальной сети Twitter.

Соответствующее распоряжение было выдано властями и касается всего аэропорта, сказано в сообщении.

"Ситуация очень серьезная, возгорание началось в двух-трех разных точках", - заявил мэр города Фьюмичино Эстерино Монтино, добавив, что местные власти попросили задействовать вертолеты для тушения пожара.

Пожар из-за сильного ветра распространился и на рядом находившийся автомобильный парк, некоторые из машин охвачены пламенем.





