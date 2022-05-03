Российские войска начали штурм "Азовстали" в Мариуполе

Российские войска начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Российские войска начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в комментарии "Украинской правде" заявил, что российские войска прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданских женщины, а сейчас происходит штурм "Азовстали", - сказал он.

О начале штурма "Азовстали" также в своем Телеграмм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода. Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". Больше деталей пока нет", - писал он.

1 мая началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", удалось вывести более 100 человек.