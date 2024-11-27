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СМИ: ВОЗ потеряет до четверти финансирования, если США прекратит членство

СМИ: ВОЗ потеряет до четверти финансирования, если США прекратит членство Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться до четверти своего финансирования, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из организации.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 13:53
СМИ: ВОЗ потеряет до четверти финансирования, если США прекратит членство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может лишиться до четверти своего финансирования, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из организации.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

"Если США прекратят членство в этой международной организации по здравоохранению, как Трамп попытался сделать в свой первый срок, ВОЗ может потерять своего крупнейшего правительственного спонсора и взносы на сотни миллионы долларов", - пишет издание.

По данным американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), ежегодный членский взнос США составляет примерно четверть основного годового бюджета ВОЗ, в разные годы Штаты предоставляли организации от 163 до 816 млн долларов.

Президент США имеет право прекратить членство в ВОЗ без согласия конгресса при условии, что организация будет уведомлена об этом за год и что в течение этого периода средства будут продолжать поступать.

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Версия на английском языке Media: WHO could lose up to quarter of funding if US terminates membership

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