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СМИ: Военный бюджет России превысил оборонные расходы всех стран ЕС

СМИ: Военный бюджет России превысил оборонные расходы всех стран ЕС Военные расходы в России сейчас опережают все оборонные бюджеты Европы вместе взятые.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 20:26
СМИ: Военный бюджет России превысил оборонные расходы всех стран ЕС

Военные расходы России в 2024 году превысили оборонные бюджеты всех стран Европы, вместе взятых.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, что об этом говорится в отчете аналитического центра Международного института стратегических исследований.

Согласно информации, общие оборонные расходы РФ в прошлом году выросли на 42% по сравнению с 2023 годом и составили 13,1 трлн рублей, что в пересчете на паритет покупательной способности эта сумма равнозначна 462 млрд долларов США.

Для сравнения, военные бюджеты европейских стран, включая Великобританию и государства-члены ЕС, в прошлом году увеличились на 11,7% в реальном выражении и составили 457 млрд долларов.

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