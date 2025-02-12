СМИ: Военный бюджет России превысил оборонные расходы всех стран ЕС

Военные расходы в России сейчас опережают все оборонные бюджеты Европы вместе взятые.

Военные расходы России в 2024 году превысили оборонные бюджеты всех стран Европы, вместе взятых.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, что об этом говорится в отчете аналитического центра Международного института стратегических исследований.

Согласно информации, общие оборонные расходы РФ в прошлом году выросли на 42% по сравнению с 2023 годом и составили 13,1 трлн рублей, что в пересчете на паритет покупательной способности эта сумма равнозначна 462 млрд долларов США.

Для сравнения, военные бюджеты европейских стран, включая Великобританию и государства-члены ЕС, в прошлом году увеличились на 11,7% в реальном выражении и составили 457 млрд долларов.