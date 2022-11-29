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СМИ: Военные США и России использовали линию спецсвязи один раз за время войны в Украине

СМИ: Военные США и России использовали линию спецсвязи один раз за время войны в Украине Линия спецсвязи между военными США и России, которая заработала после начала российского вторжения в Украину, использовалась всего один раз.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 02:44
СМИ: Военные США и России использовали линию спецсвязи один раз за время войны в Украине

Линия спецсвязи между военными США и России, которая заработала после начала российского вторжения в Украину, использовалась всего один раз.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник агентства, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Вашингтон инициировал один звонок, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу действий российских военных вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Линия спецсвязи (так называемая линия деконфликтинга) соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России. Это один из нескольких способов связи между военными двух стран.

Какой именно инцидент стал причиной звонка по линии, источник Reuters не уточнил, но сказал, что речь не идет об инциденте с падением ракеты в Польше 15 ноября.

Возможно, разговор касался ситуации на Запорожской АЭС или отступления российских войск из Херсонской области, предполагает агентство.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "ABŞ və Rusiya Ukraynadakı müharibə zamanı bir dəfə xüsusi rabitə xəttindən istifadə ediblər"

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