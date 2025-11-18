СМИ: Военнослужащим Британии запретили обсуждать служебные вопросы в автомобилях

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим обсуждать профессиональные вопросы внутри служебных автомобилей из-за опасений, что Китай может получить секретную информацию с помощью прослушивающих устройств.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, наклейки с предупреждениями о возможной прослушке размещены на приборных панелях служебных автомобилей, используемых для перевозки военных и военной техники. На предупреждениях указано: "Избегайте разговоров об информации ОФИЦИАЛЬНОГО характера в машине".