    СМИ: Военнослужащим Британии запретили обсуждать служебные вопросы в автомобилях

    • 18 ноября, 2025
    • 09:01
    Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим обсуждать профессиональные вопросы внутри служебных автомобилей из-за опасений, что Китай может получить секретную информацию с помощью прослушивающих устройств.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

    По ее информации, наклейки с предупреждениями о возможной прослушке размещены на приборных панелях служебных автомобилей, используемых для перевозки военных и военной техники. На предупреждениях указано: "Избегайте разговоров об информации ОФИЦИАЛЬНОГО характера в машине".

