The Telegraph: Военная кампания России в Сирии может привести к росту цен на нефть

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Военная кампания России на территории Сирии может стать причиной роста цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

Издание The Telegraph сообщает, что обвал цен на нефть, спровоцированный Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Кувейтом, имеет негативное влияние на российскую экономику. Если тенденция снижения цен сохранится в следующем году, у россиян "появится множество вопросов к своему лидеру".

В настоящее время избыток в мировых поставках нефти составляет 2 млн. баррелей в сутки, однако страны-экспортеры нефти не планируют сокращение добычи.

Издание отмечает, что нанесение авиуадаров по Сирии является попыткой России "поменяться местами с США", которые в свою очередь пытаются довести Москву до банкротства.

Военная кампания в Сирии способствует росту напряжения в регионе и оказывает финансовое давление на Саудовскую Аравию и ее союзников, поддерживающих сирийскую оппозицию. Подобные условия могут привести к тому, что Саудовская Аравия будет вынуждена сократить объемы добычи, что в конечном итоге приведет к росту цен на нефть.

Однако отмечается, что в будущем Иран может предпринять попытку увеличить добычу нефти. Если это произойдет, то стоимость снизится. По мнению издания, это может привести к краху правительств Москвы и Эр-Рияда.