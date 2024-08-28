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СМИ: Во Франции Дуров подозревается в насилии в отношении сына

СМИ: Во Франции Дуров подозревается в насилии в отношении сына Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.
Другие страны
28 августа 2024 г. 21:54
СМИ: Во Франции Дуров подозревается в насилии в отношении сына

Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

Утверждается, что речь идет о "серьезном насилии", которое он якобы применил в отношении одного из своих несовершеннолетних детей 2017 года рождения, когда проживал в Париже.

Ранее американский журнал Forbes сообщал, что власти Швейцарии проводят расследование в отношении Дурова в связи с заявлениями Ирины Болгар о том, что предприниматель якобы избивал их ребенка. По его информации, иск был подан в Женеве в марте 2023 года.


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Версия на азербайджанском языке AFP: Durov uşağına qarşı zorakılıqda şübhəli bilinir

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