СМИ: Во Франции Дуров подозревается в насилии в отношении сына

Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.

Служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции начала расследование в отношении сооснователя Telegram в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

Утверждается, что речь идет о "серьезном насилии", которое он якобы применил в отношении одного из своих несовершеннолетних детей 2017 года рождения, когда проживал в Париже.

Ранее американский журнал Forbes сообщал, что власти Швейцарии проводят расследование в отношении Дурова в связи с заявлениями Ирины Болгар о том, что предприниматель якобы избивал их ребенка. По его информации, иск был подан в Женеве в марте 2023 года.



