СМИ: Во Франции 185 претендентов сняли свои кандидатуры на выборах в парламент

Во Франции претенденты на кресло депутата из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" сняли свои кандидатуры, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.

Во Франции претенденты на кресло депутата из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" сняли свои кандидатуры, чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.

Как передает Report, об этом пишет издание Le Monde.

"По нашим подсчетам, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 "треугольников" еще возможны", - отмечает газета.

От участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 – от коалиции президента и несколько кандидатов от других партий.

До 18 часов вторника партии должны представить итоговые списки кандидатов во втором туре.

По итогам первого дня голосования в более чем 300 избирательных округах кандидаты от трех основных блоков правых, левых и "макронистов" прошли во второй тур. По задумке президента Эмманюэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от блока левых, оказавшиеся на третьем месте в своем округе по итогам первого тура парламентских выборов, должны отказаться от участия во втором туре, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла осудил "противоестественный" и "бесчестный" союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.

По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.