СМИ: Власти Сан-Франциско начали борьбу с бездомными

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) в рамках борьбы с бездомными начали выдавать им билеты на автобусы "в один конец".

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) в рамках борьбы с бездомными начали выдавать им билеты на автобусы "в один конец".

Как передает Report , об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее данным, чиновникам поручено выписывать штрафы бездомным и поощрять их уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус.

Мэр Сан-Франциско также анонсировала "зачистку" палаточных городков и разрешила полицейским привлекать бездомных к ответственности за проживание на улице. Эти меры вызвали неоднозначную реакцию общественности, некоторые считают их слишком жесткими и нарушающими права человека.

Проблема бездомных в США стоит особенно остро в последнее время. По данным The Wall Street Journal, число бездомных выросло на рекордные 11% с начала 2023 года, превысив допандемийные показатели.

Эксперты связывают это с высокой стоимостью жилья, нехваткой арендных помещений и ростом числа мигрантов.

Сан-Франциско, с населением около 810 тыс. человек, традиционно привлекает большое количество бездомных благодаря своему мягкому климату. Однако новые меры властей могут изменить ситуацию, хотя и вызывают споры о гуманности такого подхода.