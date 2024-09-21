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СМИ: Власти Мартиники запретили демонстрации после ожесточенных протестов

СМИ: Власти Мартиники запретили демонстрации после ожесточенных протестов Власти Мартиники запрещают демонстрации в четырех муниципалитетах после того, как ожесточенные протесты против роста стоимости жизни привели к введению комендантского часа в начале этой недели.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 12:43
СМИ: Власти Мартиники запретили демонстрации после ожесточенных протестов

Власти Мартиники запрещают демонстрации в четырех муниципалитетах после того, как ожесточенные протесты против роста стоимости жизни привели к введению комендантского часа в начале этой недели.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное в субботу заявление префекта Мартиники.

В нем отмечается, что до понедельника (23 сентября) запрещены все протесты в муниципалитетах Фор-де-Франс, Ле-Ламантен, Дюко и Ле-Робер.

“Цель этой меры - положить конец насилию и ущербу, причиняемому во время собраний, а также многочисленным препятствиям в повседневной жизни и свободе передвижения, которые затрагивают все население, особенно в выходные дни”, - говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что ранее префект ввел ночной комендантский час, чтобы ограничить передвижение в некоторых районах Фор-де-Франса и Ламантена, срок действия которого также истекает в понедельник.

По информации Reuters, протесты также проходят на соседнем острове Гваделупа, где забастовка рабочих французской энергетической компании EDF привела к отключениям электроэнергии у населения в течение недели.

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