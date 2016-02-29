СМИ: Власти Ирана отказали конгрессменам США в выдаче виз

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана отказали в выдаче виз трем конгрессменам-республиканцам, которые планировали присутствовать в качестве наблюдателей на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сетевое издание Washington Free Beacon.

"Иран отказал в выдаче въездных документов трем американским законодателям, которые планировали присутствовать в качестве наблюдателей на прошедших в прошлую пятницу 26 февраля выборах в меджлис (парламент) Исламской Республики", - говорится в статье.

По информации издания, Тегеран в течение нескольких недель игнорировал поданный в начале февраля запрос законодателей. Конгрессмены также планировали посетить ядерные объекты страны и встретиться с американскими заключенными, которые содержатся в тюрьмах Ирана. Издание указывает, что Тегеран до сих пор не проинформировал о причинах отказа.

Ранее в интервью агентству IRNA замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что обращение конгрессменов - пропагандистская шумиха. "Обращение американских конгрессменов за иранскими визами служит политическим интересам и является лишь попыткой создать пропагандистскую шумиху", - приводит слова замглавы МИД Ирана агентство. Он также подчеркнул, что "Иран не позволит ни одному человеку, ни какой-либо стране вмешиваться во внутренние дела".

Законодатели подали заявки на оформление виз в секцию, представляющую иранские интересы в Вашингтоне, а также написали письма руководителю и духовному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи и начальнику генерального штаба КСИР бригадному генералу Мохаммаду Али Джафари, обратившись к ним за поддержкой своего запроса.