СМИ: Власти Ирака подтвердили ранение лидера ИГ при авиаударе

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади был серьезно ранен в ходе авиаудара на северо-западе Ирака. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британская газета Guardian.

По словам источника, связанного с группировкой, во время нанесенного силами коалиции авиаудара 18 марта аль-Багдади получил "опасные для жизни ранения", но впоследствии его состояние начало постепенно улучшаться. Аль-Багдади до сих пор не осуществляет ежедневного контроля над деятельностью организации, утверждает источник.

Как сообщает издание, другие лидеры ИГ изначально надеялись на смерть аль-Багдади и провели несколько экстренных встреч, во время которых они планировали назначение нового главы группировки.

"Да, он был ранен в городе аль-Баадж рядом с деревней Умм-ар-Рус 18 марта", - заявил изданию советник иракского правительства по вопросам борьбы с ИГ Хишам аль-Хашими. На своей странице в соцсети аль-Хашими написал, что лидер ИГ с трудом восстанавливается после ранения.





