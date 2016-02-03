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    СМИ: Власти Ирака намерены построить стену вокруг Багдада для защиты от ИГ

    Защитный барьер вокруг Багдада помешает террористам проникнуть в столицу

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирака начали строительство бетонного забора вокруг столицы страны - Багдада - в попытке предотвратить атаки террористической группировки "Исламское государство". 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Защитный барьер вокруг Багдада помешает террористам проникнуть в столицу и пронести взрывчатку или провести заминированные автомобили для убийства мирных граждан", - заявил глава центрального оперативного командования Ирака, генерал Абдель Амир аш-Шаммари. 

    По его словам, стена будет окружать город со всех сторон, подготовительные работы начались в понедельник. 

    Общее число жертв непрекращающегося в Ираке насилия среди мирного населения в 2015 году составило 7515 человек. По данным Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в минувшем декабре погибли 506 иракцев, большинство из них в Багдаде - 261 человек. 

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