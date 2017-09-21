Вице-президент Korea Aerospace Industries покончил жизнь самоубийством

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент южнокорейской военно-промышленной компании Korea Aerospace Industries (KAI), найденный в четверг мертвым в своей квартире, предположительно, покончил с собой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что бывший генерал ВВС Ким Ин Сик, отвечавший за бизнес компании KAI за рубежом, оставил предсмертное письмо на трех листах. В нем он извиняется за то, что не смог решить проблем компании, хотя очень к этому стремился.

Компания KAI летом оказалась вовлеченной в крупный коррупционный скандал вокруг разработок вооружений, Ким Ин Сик не был в центре внимания прокуратуры.

Бывший президент KAI Ха Сон Ён, ушедший в отставку в июле этого года, подозревается в создании теневого фонда, средства из которого, как утверждается, шли на уплату взяток помощникам экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе.