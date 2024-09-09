СМИ: Вице-канцлер ФРГ отменит все запланированные встречи

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отменит все запланированные встречи из-за возможного заражения коронавирусом.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отменит все запланированные встречи из-за возможного заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства.

Согласно информации, в понедельник вечером Хабек сдал тест на наличие коронавирусной инфекции после того, как у кого-то из его близких результат оказался положительным.

"По этой причине сначала он (вице-канцлер - ред.) отменит все встречи. У него появились первые симптомы простуды", - сказал представитель ведомства.