СМИ: Вице-канцлер ФРГ отменит все запланированные встречи

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отменит все запланированные встречи из-за возможного заражения коронавирусом.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства.
Согласно информации, в понедельник вечером Хабек сдал тест на наличие коронавирусной инфекции после того, как у кого-то из его близких результат оказался положительным.
"По этой причине сначала он (вице-канцлер - ред.) отменит все встречи. У него появились первые симптомы простуды", - сказал представитель ведомства.