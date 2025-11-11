СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с США
- 11 ноября, 2025
- 19:23
Великобритания приостановила обмен разведанными с США из-за ударов по судам "наркоторговцев" в Карибском море, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с США
