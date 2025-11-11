Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 19:23
    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с США

    Великобритания приостановила обмен разведанными с США из-за ударов по судам "наркоторговцев" в Карибском море, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Последние новости

    19:23

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведанными с США

    Другие страны
    19:07

    Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    19:02

    Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

    Футбол
    19:00

    Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

    Внутренняя политика
    18:57

    Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета

    В регионе
    18:46

    МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

    Внутренняя политика
    18:43

    Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО

    Внешняя политика
    18:33

    Девлет Бахчели: Азербайджан и Турция не допустят развития негативных сценариев

    В регионе
    18:24

    На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащих

    Другие
    Лента новостей