СМИ: Великобритания может объявить бойкот ЧМ-2018 из-за Сирии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Великобритания и США ищут "возможности", чтобы надавить на Россию и заставить ее изменить свою линию в сирийском вопросе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью газете The Sun.

Джонсон обвинил Россию в насилии и убийстве мирных жителей. По словам Джонсона, Запад собирает доказательства против Москвы. По мнению министра, "это, бесспорно, военное преступление".

Как считает Джонсон, отношение к России в мире ожесточается. По словам британского чиновника, если позиция Москвы в Сирии не изменится, она "совершенно лишится расположения и восхищения в мире". "Самое мощное оружие", которое может использовать Запад против России, - это "стыд", заявил Джонсон.

"The Sun предполагает, что это включает бойкотирование британскими властями ЧМ-2018, который пройдет в России", - говорится в статье.