СМИ: Вашингтон больше не стремится к скорейшему отстранению Асада от власти

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Власти США, по всей видимости, уже не стремятся к тому, чтобы как можно скорее отстранить от власти в Сирии президента Башара Асада, и рассматривают его как препятствие на пути захвата экстремистами контроля над этой ближневосточной страной. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии американской газеты The New York Times.

"Поддержка Соединенными Штатами двух дипломатических инициатив дает понять, что их взгляды на пути прекращения гражданской войны изменились, а Запад, не привлекая к этому большого внимания, отказался от требований немедленной отставки президента Сирии Башара Асада", - говорится в материале.

Издание поясняет, что одна из двух инициатив, о которых идет речь, - это предложение России провести в конце текущего месяца в Москве межсирийские консультации. Вторая - планы спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры продолжить переговоры в Дамаске о достижении перемирия в крупнейшем городе страны - Алеппо. С него дипломат намерен начать "заморозку" конфликта между правительством САР и оппозицией, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Администрация (президента США Барака) Обамы настаивает, что долгосрочное политическое решение предполагает уход Асада, - указывает The New York Times. - Однако США поддерживают дипломатические усилия, которые могут привести к более плавной смене власти в Сирии в связи с тем, что с военной точки зрения ситуация в ней оказалась в тупике, а также из-за наличия (в Сирии - прим. корр.) хорошо вооруженных моджахедов и глубочайшего гуманитарного кризиса".

"С точки зрения противников и сторонников Асада, эти перемены и прочие действия со стороны США доказывают, что Вашингтон рассматривает президента Сирии как препятствие на пути распространения хаоса и экстремизма", - подчеркивает издание.

Оно также констатирует: "Американские боевые самолеты наносят удары по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, как и истребители САР. Американские официальные лица через иракских посредников заверили Асада, что войска САР не являются мишенью для авиации США. Вашингтон по-прежнему обучает и оснащает сирийских мятежников, однако, главным образом, чтобы те воевали с ИГ, а не с правительством".