СМИ: В здании ФБР найдены тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием бюро о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием бюро о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил лояльный Трампу телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации канала, Патель нашел "тысячи документов" в нескольких пакетах для сжигания, которые находились в "тайной комнате". Речь идет о так называемой закрытой зоне для обработки секретной информации (SCIF).

Собеседники Fox News сообщили, что Патель и его команда обнаружили в здании ФБР SCIF, о которой ранее не было известно.

Среди найденных бумаг есть документ о том, что у разведки США имелись сведения о намерении ФБР "сыграть роль" в распространении нарратива о связях Трампа с Россией. Публикация документа подкрепит мнение о том, что в правительстве США существовал план, чтобы помочь Хиллари Клинтон "раздуть скандал о связях Трампа с Россией" перед президентскими выборами 2016 года, заявил источник Fox News.