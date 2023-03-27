СМИ: В здание парламента Израиля проникли демонстранты

Несколько демонстрантов, протестующих перед зданием Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме, сумели проникнуть в само здание.

Несколько демонстрантов, протестующих перед зданием Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме, сумели проникнуть в само здание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Большой антиправительственный митинг проходит в эти часы перед зданием Кнессета в Иерусалиме, протестующие выступают против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и предложенной им реформы судебной системы страны.

Поводом для эскалации протестов послужило решение Нетаньяху, который 26 марта отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, публично высказавшегося за приостановку реформы судебной системы.