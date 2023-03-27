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СМИ: В здание парламента Израиля проникли демонстранты

СМИ: В здание парламента Израиля проникли демонстранты Несколько демонстрантов, протестующих перед зданием Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме, сумели проникнуть в само здание.
Другие страны
27 марта 2023 г. 16:13
СМИ: В здание парламента Израиля проникли демонстранты

Несколько демонстрантов, протестующих перед зданием Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме, сумели проникнуть в само здание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Большой антиправительственный митинг проходит в эти часы перед зданием Кнессета в Иерусалиме, протестующие выступают против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и предложенной им реформы судебной системы страны.

Поводом для эскалации протестов послужило решение Нетаньяху, который 26 марта отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, публично высказавшегося за приостановку реформы судебной системы.

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Версия на английском языке Protesters enter Israeli parliament building
Версия на азербайджанском языке Nümayişçilər İsrail parlamentinin binasına daxil olublar

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