    СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 05:18
    СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС

    Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми намерен одобрить перезапуск одного из реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", простаивающей с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1".

    Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

    Как отмечается, с просьбой одобрить перезапуск АЭС к Ниигате обратилось правительство столичного региона Токио, который в последние годы сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые периоды потребления. Добро на перезапуск уже дали мэры населенных пунктов, где расположена станция, - города Ниигата и деревни Карива.

    Ожидается, что губернатор официально одобрит перезапуск 21 ноября. Затем он проведет консультации с местным заксобранием, которое также должно дать добро, а затем - сообщить премьер-министру Санаэ Такаити о завершении процедур со стороны местных властей.

