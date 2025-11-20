Yaponiya dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasını yenidən işə salmaq istəyir
- 20 noyabr, 2025
- 06:02
Yaponiyada Niigata prefekturasının qubernatoru Hideyo Hanazumi dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasının reaktorlarından birinin, Fukusima faciəsindən sonra kommersiya reaktorlarının dayandırılması səbəbindən 2012-ci ildən bəri işlək vəziyyətdə olmayan Kaşivazaki-Kariva Atom Elektrik Stansiyasının yenidən işə salınmasını təsdiqləməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nikkei" qəzeti məlumat yayıb.
Son illərdə pik dövrlərdə elektrik çatışmazlığı yaşayan Tokio metropoliten hökuməti Niigatadan stansiyanı yenidən işə salmaq üçün icazə istəyib. Zavodun yerləşdiyi şəhərlərin - Niigata şəhəri və Kariva kəndinin merləri artıq AES-in yenidən işə salınmasına icazə veriblər.
Qubernatorun noyabrın 21-də yenidən işə başlamanı rəsmən təsdiqləməsi gözlənilir. Daha sonra o, yerli qanunverici orqanla məsləhətləşəcək, onun da bunu təsdiqləyəcəyi gözlənilir, daha sonra yerli hökumətin prosedurlarının başa çatması barədə Baş nazir Sanae Takaiçi məlumatlandıracaq.