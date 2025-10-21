Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    СМИ: В Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 00:58
    СМИ: В Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома

    Бригады по сносу зданий начали разрушать часть Белого дома, чтобы построить банкетный зал по указу президента США Дональда Трампа, несмотря на его обещание не нанести вред существующей планировке здания.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    По их словам, рабочие сносили часть восточного крыла, при этом экскаватор разрушал само здание. Звуки строительства были слышны на территории Белого дома.

    Как пишет газета, американский лидер заявлял, что строительство не повлияет на существующую структуру здания.

    "Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться", - сказал Трамп во время подписания указа в июле.

    Американские чиновники заявили, что банкетный зал заменит восточное крыло, отметив многочисленные изменения, внесенные в эту конструкцию задолго до того, как Трамп стал президентом.

    Первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Он отметил, что банкетный зал будет вмещать до 650 человек, что превышает вместимость Восточной комнаты больше, чем в три раза.

    США Вашингтон Дональд Трамп
    KİV: Vaşinqtonda Ağ Evin bir hissəsinin söküntüsünə başlanılıb

    Последние новости

    01:19

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    00:58

    СМИ: В Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома

    Другие страны
    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    22:53

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    22:35

    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    Лента новостей