    KİV: Vaşinqtonda Ağ Evin bir hissəsinin söküntüsünə başlanılıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 01:18
    KİV: Vaşinqtonda Ağ Evin bir hissəsinin söküntüsünə başlanılıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın mövcud tikiliyə zərər vurmayacağına dair vədinə baxmayaraq, söküntü briqadası onun göstərişi ilə banket zalının tikintisi üçün Ağ Evin bir hissəsini sökməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, işçilər şərq blokunun bir hissəsini sökür, ekskavator isə binanın özünü dağıdıb. Tikinti səsləri Ağ Evin hər yerindən eşidilirdi.

    Qəzetin yazdığına görə, Amerika lideri tikintinin binanın mövcud strukturuna təsir etməyəcəyini bəyan edib.

    "Tikinti işi mövcud binaya müdaxilə etməyəcək. Etməyəcək. Onun yanında olacaq, lakin ona toxunmayacaq", - Tramp iyul ayında sərəncam imzalayarkən deyib.

    ABŞ rəsmiləri banket zalının Şərq Qanadını əvəzləyəcəyini bildirərək, Trampın Prezident olmasından xeyli əvvəl strukturda çoxsaylı dəyişikliklər edildiyini deyiblər.

    ABŞ Prezidenti əvvəlcə layihənin dəyərini 200 milyon dollar hesablasa da, sonradan bu rəqəmi 250 milyon dollara çatdırıb. O qeyd edib ki, banket zalında Şərq otağının tutumundan üç dəfə çox olmaqla 650 nəfərə qədər yer olacaq.

