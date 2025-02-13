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СМИ: В столице Пакистана назовут улицу в честь Эрдогана

СМИ: В столице Пакистана назовут улицу в честь Эрдогана СМИ: В столице Пакистана назовут улицу в честь Эрдогана
Другие страны
13 февраля 2025 г. 14:30
СМИ: В столице Пакистана назовут улицу в честь Эрдогана

Власти Пакистана планируют назвать одну из улиц в Исламабаде в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Согласно изданию, решение принято в рамках сегодняшнего визита в Пакистан турецкой правительственной делегации во главе с Эрдоганом.

В честь Эрдогана будет назван один из самых оживленных участков автомагистрали, включая перекресток F-8, пишет агентство.

Турция и Пакистан имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества. Страны поддерживают друг друга на международной арене, развивают экономические и культурные связи.

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