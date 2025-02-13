СМИ: В столице Пакистана назовут улицу в честь Эрдогана

Власти Пакистана планируют назвать одну из улиц в Исламабаде в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
Согласно изданию, решение принято в рамках сегодняшнего визита в Пакистан турецкой правительственной делегации во главе с Эрдоганом.
В честь Эрдогана будет назван один из самых оживленных участков автомагистрали, включая перекресток F-8, пишет агентство.
Турция и Пакистан имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества. Страны поддерживают друг друга на международной арене, развивают экономические и культурные связи.