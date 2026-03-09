Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 09 марта, 2026
    • 07:56
    Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в обстреле дома американской певицы Рианны (Робин Рианна Фенти) в Беверли-Хиллз.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

    По их данным, находившаяся в автомобиле женщина произвела около 10 выстрелов в сторону особняка певицы, пули попали в стену дома. В момент происшествия Рианна находилась в здании.

    По информации правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал. Мотивы нападавшей пока не раскрываются.

